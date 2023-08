Juliettes Abfuhr: Heiratsmarkt-Philipp hofft auf Comeback

Er gibt nicht auf! Bei der neuen Datingshow "Der Heiratsmarkt" hatten sich Juliette Lau und Philipp Krause kennengelernt. Anfangs schien es bei den beiden echt gut zu laufen, doch die Beauty fand das selbstverliebte Verhalten des Blondschopfs schnell abturnend. Die Familie der ehemaligen Are You The One?-Bekanntheit entschied sich daraufhin für den Südländer JayJay. Trotzdem hat Philipp noch Hoffnung auf ein Comeback mit Juliette.

In der aktuellen Folge treffen sich alle Kandidaten auf einer Party. Als sich Ex-Flirt Juliette mit ihrem neuen Auserwählten unterhält, empfindet Philipp das als Provokation. Es habe ihm sehr weh getan, die beiden so innig zu sehen. Hoffnung sieht er augenscheinlich trotzdem noch. "Wer als Letztes lacht, lacht am, besten", sagt er daraufhin mit einem Schmunzeln im Gesicht im Einzelinterview. Das große Happy End sieht er mit seiner Juliette noch immer außerhalb der Show: "Selbst wenn es hier nichts wird mit uns beiden, in Deutschland kann es eine neue Chance geben."

Zuvor hatte Philipp noch bitterlich wegen der Brünetten geweint. Als sie die Nacht mit Jay Jay verbracht hatte, wurde ihm das Herz gebrochen. "Ich wollte einmal noch ihren Geruch haben, damit ich sie rieche. Ich hab mich auf ihr Kopfkissen gelegt, damit ich sie rieche", sagte der Blondschopf im ehemals gemeinsamen Bett.

Instagram / philippkrause_ Philipp Krause

Instagram / juicyjuuly Juliette Lau, Juli 2023

RTL / Frank Fastner Jay Jay, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

