"Der Heiratsmarkt"-Finale: Sie verlassen die Show zusammen

Es ging um alles. In der alles entscheidenden letzten Runde von Der Heiratsmarkt mussten die Singles eine wichtige Entscheidung treffen. Können sie sich eine gemeinsame Zukunft mit ihrem gewählten Partner vorstellen oder gehen sie am Ende alleine aus der Show? Zuvor durften sie den allbekannten Heiratsmarkt noch ein allerletztes Mal besuchen, bevor es zum weiteren Beschnuppern in das gegenseitige Zuhause ging. Doch welche Paare wählten am Ende die Liebe?

Die Partyanimals Stella und Julius entschieden sich letztlich füreinander und geben damit ihrer Beziehung eine ernsthafte Chance. "Sie ist mein perfektes Gegenstück und ich hätte mir die Zeit mit keiner anderen Frau besser gestalten können", sagte Julius kurz nach der Entscheidung. Und auch bei Stella hat es gefunkt. "Wieso sollte man das nicht weiter probieren?", meinte sie. Doch sollte das nicht für alle gelten. Während Philipp den entscheidenden Schritt durch die Tür wagt, bleibt Jenny hinter dieser. Zwar sei es ihr nicht leicht gefallen, dennoch erklärt die Brünette: "Ich kann ihn mir nicht als Mann an meiner Seite vorstellen." Als Nächstes müssen sich Celine und Lukas die Frage stellen: Gehen sie den nächsten Schritt? Nachdem Lukas über die Türschwelle tritt, bleibt Celines Tür weiterhin verschlossen. Ihre Begründung: "Ich habe gemerkt, dass ich diese Gefühle nicht für dich habe." Alex und Ornella sowie auch Jay Jay und Juliette entscheiden sich am Ende füreinander und verlassen die Show gemeinsam.

Bei den Zuschauern fällt das große Finale der Show derweil offensichtlich durch. Während ein User auf X schreibt "fremdschämen und langweilen zugleich", meint ein weiterer nur "endlich aus." Ein anderer Zuschauer zweifelt derweil an dem gesamten Konzept des Formats: "Und wieso heißt es Heiratsmarkt? Eine Hochzeit gab es nicht mal."

ProSieben/Richard Hübner Juliette und Jay Jay bei "Der Heiratsmarkt"

ProSieben Philipp und seine Familie bei "Der Heiratsmarkt"

ProSieben Juliette und ihr Familie bei "Der Heiratsmarkt"

