Heiratsmarkt-Juliette durchgebrannt: Familien sind geschockt

Juliette Lau hat nicht nur Philipp Krause enttäuscht! Nachdem die brünette Schönheit bei Are You The One? vergeblich die große Liebe suchte, versucht sie es nun bei dem neuen Dating-Format "Der Heiratsmarkt". Auf der kroatischen Insel Hvar fiel ihre Wahl zunächst auf Philipp, doch dann entschied sie sich kurzerhand für den Teilnehmer JayJay. Nun erfahren auch die Familien der Kandidaten von Juliettes neuem Flirt – die sind aber alles andere als begeistert!

Nach ihrer gemeinsamen Nacht mit JayJay kehrte die Beauty in die Villa zurück – und muss ihrer, aber auch Philipps Familie Rede und Antwort stehen. "Manchen Sachen sind halt, die ich mit 15 oder 16 Jahren gemacht hätte, aber nicht mit 27", wettert Juliettes Onkel Ali. Auch die Mutter des einstigen Temptation Island-Verführers ist von ihrem Verhalten entsetzt: "Ich war enttäuscht von ihr. Ich möchte nichts Negatives für meine Kinder." Dass Juliette schon nach kurzer Zeit den anderen Teilnehmer geküsst hat, kann sie nicht nachvollziehen.

Auch Juliettes Papa scheint mit der Wahl seiner Tochter nicht einverstanden zu sein. Alex möchte JayJay dennoch eine Chance geben: "Wenn wir dann auf JayJay treffen, kann er ja uns eines Besseren lehren." Das Reality-TV-Sternchen selbst scheint mit seinem Verhalten im Reinen zu sein. "Bei mir ist einfach der Funke nicht übergesprungen. Ich hab einfach versucht, jemanden anderes kennenzulernen", stellt Juliette klar.

ProSieben / Richard Hübner Petra, Daniel, Philipp, Juliette, Ali und Alex bei "Der Heiratsmarkt"

Instagram / philippkrause_ Philipp Krause

Instagram / juicyjuuly Juliette Lau mit ihrem Papa Alex

