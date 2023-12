Quotentief und Absetzung: Das sind die größten TV-Flops 2023

Einige TV-Formate hatten es in diesem Jahr schwer. Eigentlich bietet die deutsche TV-Landschaft jedes Jahr eine Vielzahl verschiedenster Shows und Serien für jeden Geschmack. Vor allem Klassiker wie Bauer sucht Frau locken immer wieder zahlreiche Fans vor die Bildschirme. Aber auch Thomas Gottschalks (73) Wetten, dass..? -Abschied stellte sich als großer Erfolg heraus. Doch nicht alle Shows liefen 2023 gut: Diese Sendungen sind die größten TV-Flops 2023!

Vor allem neue Datingformate hatten es dieses Jahr schwer. So wurde Amira Pochers (31) Sendung "My Mom, Your Dad" nach nur drei Wochen wieder aus dem Programm genommen, weil die Quoten schlecht waren. Ähnlich kurzer Prozess wurde mit "Der Heiratsmarkt" gemacht. Die Show, die aus dem US-Fernsehen adaptiert wurde, scheiterte bei den Zuschauern kläglich. Dennoch durfte die erste Staffel bis zum Schluss laufen, doch danach wurde sie abgesetzt. Einer der wohl größten Flops dieses Jahres war das Nachmittagsprogramm "Volles Haus". Wegen schwacher Quoten sank die Sendung in den Sendeplätzen immer weiter ab. Das größte Problem schien das fehlende Konzept zu sein, denn schon vor der Ausstrahlung war nicht ganz klar, wie die Show funktionieren sollte.

Aber das war nicht alles, denn brandneue Formate wie "Prominent und nützlich" sowie "Die Unschlagbaren", die eigentlich große Unterhaltung versprachen, gerieten so schnell in Vergessenheit, wie sie erschienen waren. Auch Musikshows blieben nicht verschont. Vor allem die Tokio Hotel-Zwillinge Bill (34) und Tom Kaulitz (34) mussten eine herbe Pille schlucken, denn ihr Versuch, mit "That's My Jam" als Moderatoren durchzustarten, ging nach hinten los. Wenig Anklang fand auch der The Voice of Germany-Ableger "The Voice Rap". Die Spitze des Eisbergs wird schließlich die Absetzung des einstigen Kultformats Köln 50667 gewesen sein.

ProSieben Annemarie Carpendale, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Bill und Tom Kaulitz in ihrer Show "That's my Jam"

RTLZWEI / Magdalena Possert Jay Sirtl, Christoph Oberheide, Moring Rotimi, Mandy-Kay Bart, Marcel Thorwesten und Patrick Beinlic

