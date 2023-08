"Der Heiratsmarkt": Juliette bricht Herz von Mitkandidat

Damit hat Philipp Krause sicherlich nicht gerechnet! Nach ihrer Teilnahme bei Are You The One? ist Juliette aktuell in dem neuen Dating-Format "Der Heiratsmarkt" zu sehen. Gemeinsam mit ihrem Papa Alex und ihrem Patenonkel sucht die Beauty die große Liebe. Auf der kroatischen Insel Hvar fällt Juliettes Wahl auf Philipp. Doch nachdem sich die beiden anfangs recht gut verstanden hatten, scheint der Flirt nun ein jähes Ende gefunden zu haben – sehr zur Enttäuschung von Philipp!

In der aktuellen Folge scheint das Reality-TV-Sternchen immer mehr genervt von dem Verhalten des einstigen Die Bachelorette-Kandidaten zu sein – Juliette möchte nun lieber Mitkandidat JayJay kennenlernen! Nach einer Party entscheidet sie sich, die Nacht mit dem ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer zu verbringen, während Philipp alleine in die Villa zurückkehrt. "Ich wollte einmal noch ihren Geruch haben, damit ich sie rieche. Ich hab mich auf ihr Kopfkissen gelegt, damit ich sie rieche", offenbart der gebürtige Lübecker traurig in ihrem gemeinsamen Bett.

Auch am Morgen danach scheint es dem einstigen Temptation Island-Verführer nicht besser zu gehen. Total verzweifelt sagt er zu sich selbst "Du hast die Liebe deines Lebens gehen lassen!" Philipp bereut sein Verhalten: "Wenn sie mich angeschaut hat, ist mein Herz aufgegangen. Wenn ich könnte, würde ich alles geben und die Zeit auf gestern drehen."

Instagram / juicyjuuly Juliette Lau mit ihrem Papa Alex

Instagram / juicyjuuly Juliette Lau, Juli 2023

Instagram / philippkrause_ Philipp Krause

