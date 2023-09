Niedliches Bild: So süß ist Gesa Felicitas Krauses Tochter

Damit begeistert sie ihre Fans. Gesa Felicitas Krause (31) gehört zu den erfolgreichen Läuferinnen Deutschlands. Zuletzt überraschte sie ihre Fans allerdings mit anderen süßen Neuigkeiten: Gesa ist zum ersten Mal Mama geworden. Im Mai erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Trotzdem arbeitet die Leichtathletin bereits wieder an ihrem Comeback. Ihre Follower versorgt Gesa dennoch auch immer wieder mit privaten Einblicken in ihren Familienalltag.

So teilte sie zuletzt ein niedliches Bild in ihrer Instagram-Storry: Ihr Partner Robert hält auf dem Schnappschuss die kleine Tochter liebevoll in die Kamera. Sie trägt ein beigefarbenes Höschen und ein Oberteil mit Blümchen. Dazu hat Gesas Tochter rosa Söckchen an. "Verliebt" schreibt die stolze Mama zu dem süßen Foto, das offenbar in einem Restaurant aufgenommen wurde.

Die kleine Lola durfte in ihrem jungen Leben bereits ein ganz besonderes Erlebnis machen: Gemeinsam mit ihrer berühmten Mama war sie auf der Laufbahn. "Es war übrigens Lolas Premiere in einem Stadion", schrieb Gesa zu einem Foto auf Instagram, auf dem sie ihre Kleine hält.

Instagram / gesa_krause Gesa Felicitas Krauses Partner mit ihrer Tochter Lola

Getty Images Gesa Felicitas Krause feiert ihren Sieg beim ISTAF 2021

Getty Images Gesa Felicitas Krause, Leichtahletik-Star

