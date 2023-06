Süße Erfrischung: Gesa Krause planscht mit Tochter im Pool

Wie süß! Gesa Felicitas Krause (30) gehört zu den besten deutschen Leichtathleten. Ihre größten Erfolge sind unter anderem die beiden Europameistertitel 2016 und 2018 sowie der Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019. Im Mai ist Gesa dann zum ersten Mal Mama geworden. Trotz ihrer neuen Rolle als Mutter will Gesa ihre große Leidenschaft, das Laufen, nicht aufgeben. Sie arbeitet bereits an ihrem Comeback – und wird dabei auch von ihrer Tochter unterstützt.

"Erholung als Mama kommt oft zu kurz, vor allem weil ich meine freie Zeit meistens für das Training nutze! Glücklicherweise haben wir einen Whirlpool im Garten und den ein oder anderen Erholungsmoment gönne ich mir einfach", schreibt Gesa zu den Schnappschüssen auf Instagram, die sie und ihre Kleine beim Baden in einem Whirlpool zeigen. Was für ein Glück, dass Lola das Planschen ebenfalls liebt. "Es ist so schön zu sehen, wie sehr sie es genießt! Oft gehen wir am frühen Abend baden, danach schläft sie nämlich wie eine Eins!", fügt die Sportlerin hinzu.

In den Kommentaren finden sich auch einige berühmte Kollegen von Gesa wieder. So schreibt Sabrina Mockenhaupt (42): "Du bist so eine tolle Mama und ein richtiges Vorbild für uns. Genießt Eure schöne Auszeit!" Aber auch ihre Fans sind von den Bildern begeistert. "So goldig – richtig machst Du das! Genieße diese kleinen Momente!", schreibt eine Followerin entzückt.

Instagram / gesa_krause Gesa Felicitas Krause mit ihrer Tochter, Juni 2023

Getty Images Gesa Felicitas Krause, Leichtahletik-Star

Getty Images Gesa Felicitas Krause, September 2021

