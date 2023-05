Mit Tochter Lola im Arm: Gesa Krause zurück auf der Laufbahn

Sie arbeitet an ihrem Comeback. Gesa Felicitas Krause (30) gehört zu den erfolgreichsten deutschen Leichtathleten. Ihre größten Erfolge sind unter anderem die beiden Europameistertitel 2016 und 2018 sowie der Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019. Im Dezember verkündete die 3.000-Meter-Hindernisläuferin, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Fünf Monate später erblickte Töchterchen Lola Emilia das Licht der Welt. Inzwischen ist Gesa auch wieder zurück auf der Tartanbahn.

Auf Instagram teilte die Leichtathletin nun mit: Sie trainiert auf ihr Comeback hin. "Es tut einfach gut wieder zu laufen, auch wenn es natürlich noch ein weiter Weg zurück zu alter Form ist", beschrieb sie das Gefühl, zurück auf der Laufbahn zu sein. Außerdem verriet Gesa: "Es war übrigens Lolas Premiere in einem Stadion." Dazu postete sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Kleine auf dem Arm hält.

Trotz Kind will Gesa ihre große Passion nicht aufgeben. "Für mich war immer klar, dass eigener Nachwuchs nicht das Karriereende bedeuten muss. Mir hat es auch Mut gemacht, das bei anderen Sportlerinnen zu sehen", hatte die Läuferin noch während der Schwangerschaft laut RTL gesagt. Ihr Ziel sei es, bei den Sommerspielen 2024 in Paris an den Start zu gehen. "Der Gedanke, dass meine Tochter in Paris mit im Stadion sein kann, ist natürlich auch sehr verlockend!"

Anzeige

Getty Images Gesa Felicitas Krause, Leichtahletik-Star

Anzeige

Instagram / gesa_krause Gesa Felicitas Krause mit ihrer Tochter, Mai 2023

Anzeige

Instagram / gesa_krause Gesa Felicitas Krause mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de