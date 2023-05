Süßes Bild: Leichtahletik-Star Gesa Krause ist Mama geworden

Gesa Felicitas Krause konnte wohl glücklicher nicht sein. Die Spezialdisziplin der deutschen Leichtathletin ist der 3000-Meter-Hindernislauf, bei dem sie seit 2016 den deutschen Rekord hält. Ihre größten Erfolge sind unter anderem die beiden Europameistertitel 2016 und 2018 sowie der Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019. Nun hat Gesa allerdings noch einen weiteren Grund, um sich zu freuen: Ihre Tochter ist auf der Welt.

In der Nacht zu Sonntag ist die Sportlerin zum ersten Mal Mama geworden. "Und plötzlich bist Du da und hast uns mitten ins Herz getroffen. Diese Form von Liebe ist einfach nicht in Worte zu fassen", teilt die 30-Jährige ihren Followern auf Instagram mit einem Foto von sich und ihrer Kleinen mit. Im gleichen Zug verrät sie auch bereits den Namen ihrer Tochter: "Willkommen Lola Emilia Krause – du bist das Beste, was uns je passiert ist!"

In den Kommentaren gratulieren nicht nur Fans, sondern auch einige Kollegen. "Oh Gott, Gesa! Wie toll, ihr habt es geschafft! Willkommen kleine Lola Emilia! Wünschen Euch eine ganz tolle Kuschel- und Kennenlernzeit", schreibt zum Beispiel die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (42) unter den Beitrag.

Getty Images Gesa Felicitas Krause, Leichtahletik-Star

Instagram / gesa_krause Gesa Krause mit ihrer Tochter und ihrem Partner

Getty Images Gesa Felicitas Krause feiert ihren Sieg bei den Deutschen Meisterschaften

