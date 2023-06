Trotz Baby: Leichtathletik-Star Gesa Krause plant Comeback

Gesa Felicitas Krause (30) will ihre Passion weiterleben. Die Läuferin gehört zu den besten deutschen Leichtathleten. Ihre größten Erfolge sind unter anderem die beiden Europameistertitel 2016 und 2018 sowie der Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019. Im Mai ist Gesa dann zum ersten Mal Mama geworden – Töchterchen Lola wurde geboren. Trotz ihrer neuen Rolle als Mutter will Gesa ihre große Leidenschaft, das Laufen, nicht aufgeben.

"Ich habe aktuell nicht geplant noch diesem Jahr einen Wettkampf zu absolvieren, außer den Silvesterlauf in Trier", beantwortet sie die Frage eines Fans auf Instagram "Ich bin Bahnläuferin und deshalb liegt mein großes Ziel auf der Sommersaison 2024. Ich habe aber auch geplant bereits in der Hallensaison, also im Frühjahr schon wieder an den Start zu gehen", erläutert Gesa weiter. Ein weiteres Ziel hat sie bereits: die Olympischen Spiele 2024. "Für Olympia möchte ich mich natürlich qualifizieren und dann auch eine gute Leistung abrufen. Ich möchte in diesem Sommer so fit werden, dass ich anschließend mit meiner Trainingsgruppe in die Vorbereitung starten kann", fügt die frisch gebackene Mama hinzu.

Bereits vor einigen Wochen war Gesa zum ersten Mal wieder auf der Laufbahn – zusammen mit ihrer kleinen Tochter. "Es war übrigens Lolas Premiere in einem Stadion", schreibt sie auf Instagram zu einem süßen Schnappschuss. Dort hält sie ihr kleines Mädchen liebevoll im Arm und lächelt sie an.

Instagram / gesa_krause Gesa Felicitas Krause mit ihrer Tochter

Getty Images Gesa Felicitas Krause, Leichtahletik-Star

Instagram / gesa_krause Gesa Felicitas Krause mit ihrer Tochter, Mai 2023

