Familienurlaub: Madeleine vertritt Vater König Carl Gustaf

König Carl Gustaf (78) gönnt sich gemeinsam mit seiner Gattin Königin Silvia (80) eine wohlverdiente Auszeit in Brasilien. Doch auch während der königlichen Abwesenheit muss jemand in Schweden die royalen Pflichten wahrnehmen. Überraschenderweise übernimmt keine Geringere als seine jüngste Tochter Prinzessin Madeleine (42) diese Aufgabe. Nach vielen Jahren im Ausland kehrte Madeleine vor Kurzem zurück in die Heimat und wird für die Dauer der Reise ihres Vaters als dessen Stellvertreterin fungieren, wie das schwedische Blatt Expressen berichtet. Auf dem Programm stehen vorerst jedoch keine diplomatischen Großereignisse, wie Margareta Thorgren, die Sprecherin des Königshofs, gegenüber der Zeitung erklärt.

Der König und die Königin von Schweden werden die Reise nicht allein antreten: Prinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel (51) begleiten das Königspaar auf der Reise, ebenso ihre Kinder Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8). Auch Prinz Carl Philip (45) und Prinzessin Sofia (39) werden mit ihren Söhnen Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3) dabei sein. Die Leiterin der Informationsabteilung am Königshof erklärt gegenüber der Boulevardzeitung: "Dies ist ein Herbsturlaub und eine Reise, die schon seit einiger Zeit geplant ist, um der Königin die Gelegenheit zu geben, ihren Kindern und Enkeln Brasilien zu zeigen."

Für Königin Silvia ist diese Reise besonders bedeutsam, da Brasilien eine wichtige Rolle in ihrer Vergangenheit spielt: Sie lebte von 1947 bis 1957 dort, nachdem ihre Familie aus Deutschland geflohen war. Ein Highlight der Reise dürfte für die Königin die Gelegenheit sein, ihren Kindern und Enkelkindern die Fazenda Cafezal zu zeigen. Diese Kaffeeplantage, die nach Informationen des Blattes von ihrem Cousin zweiten Grades geführt wird, ist der Ort, an dem ihre Mutter Alice Sommerlath geboren und aufgewachsen ist.

