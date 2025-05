Überraschung: Prinzessin Sofia kehrt nach Babypause zurück

Prinzessin Sofia (40) hat ihre Fans überrascht: Knapp vier Monate nach der Geburt von Töchterchen Ines wird sie Kurier zufolge Anfang Juni offiziell ins Rampenlicht zurückkehren. Bereits am 30. April absolvierte die 40-Jährige einen unerwarteten Auftritt anlässlich des 79. Geburtstags von König Carl Gustaf (79), bei dem sie ihre kleine Tochter mitbrachte. Laut dem offiziellen Kalender der schwedischen Königsfamilie sind Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip (46) für den 2. Juni zu einem gemeinsamen Termin eingetragen. Das Paar wird an der Vorstandssitzung und der Jahreshauptversammlung der Wohltätigkeitsorganisation "Project Playground" teilnehmen, die den beiden sehr am Herzen liegt.

Ob Prinzessin Sofias Rückkehr ins Rampenlicht das Ende ihrer Babypause markiert, ist derzeit unklar. Doch ein weiterer besonderer Anlass steht bereits fest: Am 13. Juni wird die kleine Ines in der Schlosskirche von Drottningholm getauft. Das Ereignis wird viele royale Gäste anziehen, gefolgt von einem Empfang und einem privaten Mittagessen. Für Prinzessin Sofia und Carl Philip, die bereits Eltern von drei Söhnen sind, wird dieser Tag sicher ein emotionales Highlight. Ob die Prinzessin danach weitere offizielle Termine wahrnimmt oder sich primär ihrer Familie widmet, bleibt abzuwarten.

"Project Playground", das Prinzessin Sofia und Carl Philip am Herzen liegt, wurde 2010 von Prinzessin Sofia mitbegründet. Die Organisation unterstützt benachteiligte Kinder und Jugendliche und ist ein zentrales Anliegen der beiden Royals. Trotz ihrer königlichen Verpflichtungen betont Prinzessin Sofia immer wieder, wie wichtig ihr das Familienleben ist. Seit ihrer Hochzeit 2015 hat sie einen beeindruckenden Spagat zwischen ihrer Rolle als engagiertes Mitglied der Königsfamilie und Mutter gemeistert, was ihr großen Respekt bei den Schweden verschafft hat. Fans der Königsfamilie blicken gespannt auf Prinzessin Sofias künftige Auftritte und ihren Weg nach der Ankunft von Ines.

