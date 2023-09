Existenzängste in Namibia: Anna Heiser in Sorge um ihre Farm

Anna Heiser (33) macht auch aus den Herausforderungen in ihrem Alltag kein Geheimnis! 2017 hatte die gebürtige Polin bei Bauer sucht Frau ihr großes Glück gefunden: Der Landwirt Gerald eroberte ihr Herz und konnte sie davon überzeugen, zu ihm nach Namibia auszuwandern. Inzwischen leben die Eltern von zwei Kindern seit über sechs Jahren auf der Familienfarm. Doch das Leben dort ist für Anna nicht immer einfach.

"Manchmal würde ich gerne all das sein lassen – normal arbeiten gehen, keine permanenten Existenzängste um die Farm haben", beginnt die 33-Jährige einen neuen Beitrag auf Instagram. Aber die zweifache Mama habe sich dafür entschieden, ihren Mann in guten als auch in schlechten Zeiten zu unterstützen – so wie jetzt auch. "Fakt ist, dass es gerade schlecht um die Farm steht. Wir hatten dieses Jahr einige finanzielle Rückschläge. Es ist ein Teufelskreis", verrät Anna. Neben den hohen Zinsen für die Abzahlung mache ihnen zudem die Trockenheit zu schaffen.

Erst vor wenigen Wochen verriet die Influencerin im Netz, dass ihre Beziehung in der Anfangszeit vor großen Herausforderungen gestanden habe. "Große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit fünf Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das Ganze in Begleitung von Kameras", zählte Anna auf. Sie und Gerald hatten nicht wirklich Zeit über alles, was passiert ist, nachzudenken: "Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen."

Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald

Anna Heiser, einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im März 2023

