Jimmy Kimmel rettete Matt Damon nach Essensunfall

Ein dramatischer Moment bei einer Dinnerparty in Jimmy Kimmels (57) Haus hätte fatale Folgen haben können: Matt Damon (54) verschluckte sich an einem Stück der von Jimmy zubereiteten Schweinerippchen, das in seinem Hals stecken blieb. Trotz mehrerer Versuche, den Heimlich-Handgriff anzuwenden, löste sich das Stück nicht, und die Situation zog sich über eineinhalb Stunden hin. In seiner Sorge scherzte der Moderator gegenüber Variety: "Wenn er in meinem Haus stirbt, gehe ich ins Gefängnis." Schließlich fand sich eine ungewöhnliche Lösung: Gemeinsam mit Matts Bruder suchte Jimmy auf YouTube nach Hilfe. Die dort gefundene Methode, Brot langsam zu kauen, befreite schließlich Damons Atemwege.

Trotz der ernsten Lage konnten die beiden ihrem Humor treu bleiben. Jimmy und der Schauspieler sind bekannt für ihre inszenierte Fehde, die seit Jahren Teil der Popkultur ist. Ihren Ursprung fand die "Rivalität", als Jimmy in seiner Show scherzhaft Matt "aus Zeitgründen" absagte – obwohl dieser nie als Gast eingeplant war. Trotz aller Neckereien teilen die beiden eine enge Verbindung: Jimmy fungierte sogar als Zeremonienmeister, als Matt und seine Frau ihre Eheversprechen erneuerten. Dieser Vorfall markiert somit nicht nur einen weiteren Eintrag in die Geschichte ihrer Freundschaft, sondern zeigt auch, dass die beiden in Ausnahmesituationen aufeinander zählen können.

Dass Jimmy mit außergewöhnlichen Situationen umgehen kann, hat er bereits früher bewiesen. Als er einst in einem lebensbedrohlichen Zustand war, konnte seine damalige Partnerin Sarah Silverman (54) dank ihres Eingreifens Schlimmeres verhindern. Nun zeigt sich, dass der Moderator auch selbst zur Rettung greifen kann – sei es mit einer Scheibe Brot im Ernstfall. Matt Damon dürfte jedenfalls mehr als dankbar sein, einen so besonnenen Freund an seiner Seite zu haben.

Kevin Winter / GettyImages Matt Damon und Jimmy Kimmel bei den Emmy Awards 2016 in Los Angeles

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024

Getty Images Matt Damon, Schauspieler