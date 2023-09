Zu schnell geheiratet? Anna Heiser wollte alles hinschmeißen

Ging es bei Anna (33) und Gerald Heiser am Anfang zu schnell? Die gebürtige Polin und der Farmer hatten sich 2017 bei Bauer sucht Frau kennen- und lieben gelernt. Inzwischen sind die beiden nicht nur verheiratet, sondern haben auch zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Doch in der Anfangszeit stand ihre Beziehung vor großen Herausforderungen. Anna plagten deshalb sogar große Zweifel.

"Das Jahr zwischen unserem Kennenlernen und der Hochzeit war sehr turbulent", erinnerte sich die Influencerin in einem Instagram-Post. Vieles sei auf einmal passiert. "Große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit fünf Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das ganze in Begleitung von Kameras", zählte Anna auf. Sie und Gerald hatten beide Vollzeit-Jobs und daher nicht wirklich Zeit über alles, was passiert ist, viel nachzudenken: "Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen."

Erst am Morgen nach der polnischen Trauung habe Anna die Geschehnisse realisiert: "Ich hatte Angst davor, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte Angst vor der Zukunft." Der Anfang sei sehr schwer gewesen – sie habe mehrfach mit dem Gedanken gespielt, zurück nach Deutschland zu ziehen. "Ich habe mich trotz Gerald einsam gefühlt und auch die finanzielle Abhängigkeit von einem Mann hat mich fertiggemacht, denn ich habe seit meinem 16. Lebensjahr gearbeitet", erklärte die Zweifachmama. Doch das Durchbeißen habe sich gelohnt. Sie habe inzwischen ihren eigenen Freundeskreis und sei finanziell wieder unabhängig.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina und ihrem Hund Balu

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

