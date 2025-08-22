Nach Verlust: Stefan Mross pausiert "Immer wieder sonntags"

Stefan Mross (49) trauert um seine Mutter Stefanie, die in der Nacht auf den 20. August im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Die Mama des Sängers war an Demenz erkrankt und lebte zuletzt in einem Pflegeheim. Laut einem Statement des SWR wird der Moderator infolge dieses Verlustes am kommenden Sonntag, dem 24. August, nicht wie gewohnt seine ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" moderieren. "Der Sänger und Moderator nimmt sich eine familiäre Auszeit, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein. Grund ist der Tod seiner Mutter", hieß es in der Stellungnahme des Senders.

Trotz des plötzlichen Ausfalls des Moderators wird die Sendung wie gewohnt stattfinden. Für Ersatz ist laut dem SWR bereits gesorgt – ausgerechnet durch seine Ex-Frau: "An seiner Stelle wird an diesem Sonntag Stefanie Hertel durch die Sendung führen. Sie wird dabei unterstützt von Uta Bresan." Ob Stefan am 31. August, zur zwölften Ausgabe der diesjährigen Staffel, das Ruder übernimmt, bleibt abzuwarten.

Die Nachricht über den Tod seiner Mutter, mit der ihn eine enge Bindung verband, hat Stefan tief getroffen. Erst im letzten Jahr hatte er die schwierige Entscheidung getroffen, Stefanie in einem Pflegeheim unterzubringen. Dennoch besuchte er sie regelmäßig. Zum Geburtstag seiner Mutter im März verzichtete Stefan sogar auf die Teilnahme an einem Charity-Event, um an ihrem Ehrentag bei ihr zu sein. Seine Lebensgefährtin Eva Luginger begleitete ihn dabei oft und unterstützte ihn in dieser herausfordernden Zeit.

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, Moderator

IMAGO / Steinsiek.ch Stefanie Hertel im Juli 2025

