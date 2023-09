Fans sorgen sich nach den Scheidungs-News um Hugh Jackman

Geht es Hugh Jackman (54) gut? Der Schauspieler und Deborra-Lee Furness (67) waren fast drei Jahrzehnte lang verheiratet und galten jahrelang als ein Traumpaar unter den Hollywoodstars. Doch damit ist es jetzt vorbei: Vor wenigen Tagen geben der "Wolverine"-Darsteller und die Australierin bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Gerüchten zufolge soll sich aus ihrer Liebe eine Freundschaft entwickelt haben. Obwohl sie sich nicht im Schlechten getrennt haben sollen, wirkt es so, als würde Hugh das Liebes-Aus sehr mitnehmen!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 54-Jährige jetzt ein Bild von sich, um Werbung für ein Festival zu machen, das für eine Wohltätigkeitsorganisation zur Bekämpfung extremer Armut steht. Das Foto löst jedoch große Sorge bei seinen Fans aus. "Du siehst so aus, als ob du viel weinen würdest. Es tut mir so leid, was passiert ist", schreibt ein User unter den Beitrag. Ein weiterer Nutzer kommentiert: "Da ist eine Mischung aus so vielen Gefühlen in deinen Augen... ich sende dir Liebe, Umarmungen und Gebete, mein Freund." Viele weitere hinterlassen tröstende Worte unter seinem Post.

Wie ein Insider auch bereits gegenüber People verraten hatte, seien sowohl Hugh als auch Deborra "am Boden zerstört", obwohl die Trennung einvernehmlich verlaufen sei. "Es war keine spontane Entscheidung – sie haben sich viel Zeit genommen und alles bedacht und sie haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen", verrät die Quelle.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im September 2017

Getty Images Hugh Jackman im April 2023

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness bei der Met Gala 2023

