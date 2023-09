Millie Radford verrät, wie ihre Kids zum Neugeborenen stehen

Millie gehört zu der britischen Großfamilie Radford und ist das siebte von insgesamt 22 Kindern – und die Familie wächst immer weiter. Im Herbst 2020 hatte die Beauty ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßt, zwei Jahre später folgte Baby Nummer zwei. Vor wenigen Tagen wurde die 22-Jährige bereits zum dritten Mal Mama. Wie haben Ophelia und Chester auf ihre kleine Schwester reagiert?

In einer aktuellen Instagram-Story gibt die 22-Jährige nun private Einblicke in ihr Familienleben. Die dreifache Mama teilt einen süßen Schnappschuss ihrer Töchter Ophelia und Elodie-Jade beim Kuscheln. "Ein sehr beschützendes großes Schwesterchen", betont Millie. Zudem postet sie einen Clip und schreibt dazu: "Und Chester Bleu ist so lieb und sanft, sie haben sich beide so gut an sie gewöhnt."

Erst vor wenigen Tagen teilte Millie erste Aufnahmen ihrer neugeborenen Tochter Elodie-Jade im Netz. Auf einer der Aufnahmen liegt das Mädchen in einem rosa Strampler und gleichfarbiger Mütze in einem Bett. Ein weiteres Foto zeigt die Mama kurz nach der Geburt mit ihrem Baby auf dem Arm in einer Wanne sitzend. "Unser perfekter Neuzugang", schwärmt die Mama dazu.

Instagram / millieradfordd Ophelia und Elodie-Jade im September 2023

Instagram / millieradfordd Chester und Ophelia Radford im September 2022

Instagram / millieradford Millie Radford mit ihrer Tochter Elodie

