Tochter aus britischer Riesenfamilie bereitet Geburt vor

Kommt das Baby etwa schon bald? Millie Radford ist das siebte von 22 Kindern von Noel und Sue Radford – und damit Mitglied der größten Familie Großbritanniens. Im Herbst 2020 brachte die Beauty ihr erstes Kind zu Welt. Im vergangenen Jahr freute sie sich dann über ihr zweites Baby – und vor wenigen Monaten kündigte sie ihre dritte Schwangerschaft an. Und auf die Geburt ihres dritten Nachwuchses bereitet sich Millie jetzt offenbar vor!

In ihrer Instagram-Story teilt die 22-Jährige jetzt ein Foto aus dem Kreißsaal. Dazu schreibt sie: "Fühlt sich komisch an, wieder in genau dem Raum zu sein, in dem beide Babys geboren wurden." Wieso sie sich schon im Kreißsaal befindet, gab Millie allerdings nicht preis – denn ihr drittes Kind soll erst im Herbst zur Welt kommen.

Ihre dritte Schwangerschaft verkündete die Zweifach-Mama ebenfalls in den sozialen Medien. Vor wenigen Tagen postete sie ein kurzes Video, das ein Ultraschallbild ihres Embryos zeigte. Doch nicht nur das – sie gab direkt das Geschlecht ihres dritten Nachwuchses bekannt: Millie erwartet eine Tochter. "Noch eins zum Lieben und Bewundern", kommentierte sie den Clip.

Millie Radfords Kreißsaal

Millie Radford und ein unbekannter Mann, April 2022

Millie und Ophelia Radford, Dezember 2021

