Baby Nummer drei: Millie Radford ist wieder Mutter geworden!

Millie Radford schwelgt im Glück! Die 22-Jährige gehört zu der britischen Großfamilie Radford und ist das siebte von insgesamt 22 Kinder von Noel und Sue. Doch die Familie wächst immer weiter, so brachte die Beauty im Herbst 2020 ihr erstes Kind auf der Welt, zwei Jahre später folgte Baby Nummer zwei. Damit aber nicht genug: Vor wenigen Monaten verkündete sie, erneut schwanger zu sein. Nun war es auch endlich so weit: Millies brachte am 19. September ihre Tochter zur Welt!

Auf Instagram teilt die junge Frau niedliche Bilder von ihrem kleinen Wunder: Auf einer der Aufnahmen liegt das Mädchen in einem rosa Strampler und gleichfarbiger Mütze in einem Bett. Ein weiteres Foto zeigt die Mama kurz nach der Geburt mit ihrem Baby auf dem Arm in einer Wanne sitzend. "Unser perfekter Neuzugang", schwärmt Millie unter den Bildern und verrät sogar den Namen der Kleinen: Sie hört auf den Namen Elodie-Jade.

Wenige Monate zuvor hatte sich Millie noch mit einem Foto vom Kreißsaal zu Wort gemeldet. "Fühlt sich komisch an, wieder in genau dem Raum zu sein, in dem beide Babys geboren wurden", hatte sie ihre Gedanken mit ihren Fans geteilt. Warum sie sich allerdings schon so früh auf das Ganze vorbereitet hat, hatte sie nicht verraten.

Instagram / millieradford Millie Radfords Tochter Elodie

Instagram / millieradfordd Millie und Ophelia Radford, Dezember 2021

Instagram / millieradfordd Millie Radford und ein unbekannter Mann, April 2022

