Angus Clouds Mutter Lisa erinnert sich an seinen Todestag

Sie gibt Einblicke in den Tod ihres Sohnes Angus Cloud (✝25). Der Schauspieler war vor allem durch seine Rolle in der Serie Euphoria bekannt geworden. Doch im Juli dieses Jahres machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der Hollywoodstar verstarb unerwartet. Kürzlich wurde auch die Todesursache geklärt. Das gibt traurige Gewissheit, dass der Fezco-Darsteller an den Folgen einer Überdosis starb. Nun erinnert sich Angus' Mutter an den Tag seines Todes zurück.

Gegenüber People erzählt Lisa Cloud, wie sie ihren Sohn an dem verhängnisvollen Morgen auffand. Er sei über dem Schreibtisch zusammengesunken gewesen, wo er wohl jedoch schon öfter zuvor eingeschlafen war. Doch als sie versucht habe, ihn zu wecken, habe sie gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Daraufhin habe sie ihren Sohn geschüttelt, bis er zu Boden fiel. "Ich habe mit Mund-zu-Mund-Beatmung versucht, ihn wiederzubeleben. [...] Ich vermisse ihn so sehr. Er war die Liebe meines Lebens", fügt Lisa emotional hinzu.

Nur wenige Monate zuvor war der Vater des "Euphoria"-Stars an Krebs gestorben. Laut seiner Mutter habe Angus "tief getrauert" und sei "am Boden zerstört" gewesen. An der Trauerfeier habe er nicht teilnehmen können, weil er zu high gewesen sei. Lisa berichtete außerdem, dass der Tod von Angus' Vater "nicht für seinen Tod verantwortlich ist, aber er konnte offensichtlich nicht damit umgehen."

Getty Images Angus Cloud, Schauspieler

Sky Atlantic Angus Cloud in der Serie "Euphoria"

Getty Images Angus Cloud, Schauspieler

