Nach 90. Geburtstag: "Navy CIS"-Star David McCallum ist tot

Die Schauspielwelt trauert um David McCallum. Der Schotte machte sich einen Namen als Musiker und Komponist – vor allem aber als Schauspieler. Durch seine Rollen in "The Man from U.N.C.L.E." oder "Navy CIS" wurde er weltberühmt. Doch nun ist er wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag verstorben. "Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Katherine und seiner gesamten Familie sowie allen, die David kannten und liebten", heißt es mitunter in einem Statement des TV-Senders CBS.

