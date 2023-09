Kollegen zollen "Navy CIS"-Star David McCallum (†90) Tribut

Seine Kollegen gedenken seiner auf rührende Art. David McCallum war ein britischer Schauspieler, der sich vor allem durch seine Rolle als Donald "Ducky" Mallard in der Serie Navy CIS einen Namen machte. Am Montag ist der Musiker allerdings im Alter von 90 Jahren verstorben. Der Tod nimmt seine Kollegen ziemlich mit. Jetzt widmen einige "Navy CIS"-Stars David einen rührenden Post.

"Für David McCallum hat jeder Moment gezählt, im Leben und am Set. [...] Keiner hat das besser gemacht. Wir hatten Glück, dass er uns Ducky gebracht hat. Lasst uns seiner wunderbaren Familie alle Liebe der Welt schicken", schreibt etwa Michael Weatherly (55) auf X zu einem alten Foto von David. Auch Wilmer Valderrama (43) postet einen Beitrag zu Ehren des Serienstars: "David, es war mir eine große Ehre, mit dir auf dem Bildschirm zu erscheinen. Deine Professionalität und deine Fähigkeit, jeden von uns mühelos auf eine Reise durch deine Kunst mitzunehmen, werden für immer in Erinnerung bleiben."

Am Montag hatte Deadline von Davids Tod berichtet. Er soll am 25. September umgeben von seinen Liebsten in einem Krankenhaus in New York eingeschlafen sein. Dabei soll es sich allerdings um einen natürlichen Tod gehandelt haben.

Getty Images David McCallum, Schauspieler

Getty Images Michael Weatherly im Juni 2018

Getty Images Wilmer Valderrama, Schauspieler

