Nach 17 Jahren: So hielt Fritz Karl um Elena Uhligs Hand an!

So lief der Antrag ab! Schon 17 Jahre lang ist Elena Uhlig (48) mit ihrem Partner Fritz Karl (55) zusammen. Das Schauspielerpaar hat mittlerweile schon vier gemeinsame Kinder – zwei Töchter und zwei Söhne. Im August krönten die beiden dann ihre Liebe: Der Österreicher fiel vor der "Die Wanderhure"-Darstellerin auf die Knie! Nun erzählt Elena im Detail von dem Heiratsantrag.

Im Interview mit Bunte gibt die 48-Jährige zu, dass sie gar nicht mehr damit gerechnet hätte, in ihrem Leben noch einmal zu heiraten. An einem Wochenendausflug mit der Familie war es dann aber doch so weit und nach dem Essen fasste Fritz Mut: "Dann kramte Herr Karl in seiner Hosentasche und holte eine Ringschachtel hervor, die er in die Mitte des Tischs stellte. Dann sagte er: 'Meine Frau bist du ja schon lange – aber willst du mich auch heiraten?'" Elena war von dem Antrag total gerührt. "Das war so schön, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Mir sind sofort die Tränen gekommen, ich habe am ganzen Körper gezittert", führt sie aus.

Fritz und Elena wollen auch direkt Nägel mit Köpfen machen. Die Hochzeit soll noch in diesem Jahr stattfinden! Weitere Details geben die frisch Verlobten bislang aber noch nicht preis – lediglich, dass sie noch vor Weihnachten heiraten wollen.

Thomas Schröer / Future Image Elena Uhlig und Fritz Karl im Dezember 2022

Getty Images Elena Uhlig im Juni 2015

Getty Images Elena Uhlig und Fritz Karl im Februar 2017

