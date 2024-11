Das hat sich seit der Ehe bei Elena Uhlig und Fritz geändert

Elena Uhlig (49) und Fritz Karl (56) haben nach 17 gemeinsamen Jahren in wilder Ehe vor rund einem Jahr geheiratet. Dass die beiden mittlerweile offiziell Mann und Frau sind, habe ihre Beziehung jedoch nicht verändert, wie Elena gegenüber Bunte ausplauderte: "Das Einzige, es fühlt sich schöner an, 'Mein Mann' zu sagen. Das fällt mir immer noch schwer. Ich finde, das ist so ein erwachsener Ausdruck."

Die Schauspielerin berichtete, dass der gemeinsame Alltag auch mit Ring am Finger weiterhin turbulent sei – und wie Elena lachend zugab, "knallt es jeden Tag". Dennoch scheint das Paar die richtige Balance in ihrer Beziehung gefunden zu haben, wie die 49-Jährige betonte: "Gott sei Dank, knallt es schnell, ist schnell verpufft und wir lachen viel zusammen."

Elena und Fritz lernten sich 2006 kennen und haben in den vergangenen 17 Jahren ein gemeinsames Leben aufgebaut – sowohl privat als auch beruflich. Sie haben vier Kinder und lassen ihre Fans im Netz oft an ihrem Familienleben teilhaben. Auch in ihrer aktuellen Tournee "Beziehungsstatus: erledigt" geben die beiden Schauspieler auf humorvolle Art und Weise ehrliche Einblicke in ihre Beziehung.

Getty Images Elena Uhlig, Oktober 2024

Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig im Mai 2009

