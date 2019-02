Elena Uhlig (43) ist es egal, was andere von ihr denken. Bei der diesjährigen Berlinale zeigte sich die Schauspielerin in legeren Sneakern, locker sitzender Hose und mit einem zwar unglamourösen, aber praktisch warmen Kapuzenpulli. Auch auf die von ihr so bezeichnete "Bauch-Weg-Hose" verzichtete die Lebensgefährtin von Fritz Karl (51) bewusst. Sie steht eben zu ihren weiblichen Kurven. Doch jetzt gab der TV-Star in einem Interview zu: Ihr neunjähriger Sohn findet sie zu dick!

Doch auch mit dieser Kritik aus der eigenen Familie ging die Rheinländerin schlagfertig um und gestand am Rande der Berlinale im Gespräch mit Bunte: "Mein Sohn hat mich letztens gefragt: 'Mama, warst du eigentlich je mal dünn?'" Etwas perplex, aber geradeheraus antwortete der TV-Star darauf: "Ja, aber Mama ist jetzt halt dick." Das sei für sie aber völlig in Ordnung, denn, gab die vierfache Mutter noch zu bedenken, dick sein sei ja schließlich kein Schimpfwort. Manche Leute seien eben einfach dünn und wieder andere einfach dick, blieb die "Alles auf Zucker"-Darstellerin cool.

Gemeinsam mit ihrem Partner Fritz führt die Powerfrau ein recht trubeliges Familienleben in Österreich. Ihr jüngster Spross kam erst im vergangenen März zur Welt. Der 51-jährige Schauspieler brachte noch drei weitere Kinder aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung – gemeinsam bilden sie eine große Patchworkfamilie. Da bleibt eben oft keine Zeit für ein Workout – und dazu steht die Schauspielerin selbstbewusst! Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig in München, 2018

Instagram / elena_uhlig Elena Uhlig, Schauspielerin

P.Hoffmann/WENN.com Charly Hübner und Elena Uhlig bei der Berlinale 2019

