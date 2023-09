Auch 27 Jahre später beschäftigt die Ermordung an 2Pac (✝25) viele Menschen. Am Freitag nahm die Polizei das Gangmitglied Duane "Keffe D" Davis in Las Vegas fest. Er soll schon seit längerem im Visier der Justiz sein. Bereits im Juli hatten Beamte sein Haus durchsucht und hatten dabei einige Gegenstände beschlagnahmt. Dass er am Mord von 2Pac beteiligt gewesen war, gestand Duane bereits in der Vergangenheit.

Wie unter anderem The Sun berichtet, gab der Gangster mehrere Interviews, in denen er seine Rolle bei der Tat erklärte. Er berichtete, dass er zusammen mit meinem Neffen Orlando Anderson im Auto gesessen habe. Außerdem habe er diesem schlussendlich die Mordwaffe übergeben, die Tupac das Leben gekostet hatte. Nach der Tat sei er auch derjenige gewesen, der die Beweisstücke hatte verschwinden lassen.

Über das Motiv der Tat hatte Duane ebenfalls aufgeklärt. Laut ihm war der Mord an Tupac aus Rache geplant worden. Der Rapper soll seinen Cousin nach einem Boxkampf von Mike Tyson (57) in Las Vegas verprügelt haben.

Anzeige

mptvimages.com / MEGA Tupac Shakur, Musiker

Anzeige

Action Press / Peter Koberger 2Pac

Anzeige

Action Press / Peter Koberger 2Pac, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de