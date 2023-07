Mordfall 2Pac: Polizei beschlagnahmt mehrere Gegenstände!

Führt diese Spur endlich zum Mörder von 2Pac (✝25)? Der gebürtige New Yorker gehört zu einer der größten Rap-Legenden. 1996 war der Sänger nach mehreren Schüssen auf sein Auto lebensbedrohlich verletzt worden – sechs Tage später verstarb er im Krankenhaus. Bis heute ist unklar, wer ihn getötet hat. Vor wenigen Tagen wurden die Ermittlungen zum ungeklärten Mord wiederaufgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung könnte die Polizei nun auf neue Hinweise zu 2Pacs Tod gestoßen sein!

Wie Radar Online berichtet, habe die Polizei bei der Durchsuchung eines Hauses in Henderson jetzt eine Reihe von Gegenständen beschlagnahmt – darunter USB- und Festplattenlaufwerke, Fotos sowie mehrere Tablets, ein iPhone und fünf Computer. Letztere stehen wohl in enger Verbindung mit den Ermittlungen zum Mord an Tupac Shakur. Laut dem Newsportal gehöre das Haus der Frau eines selbst ernannten Zeugen: Duane Keith Davis alias Keffe D.

2018 hatte Keffe D eingeräumt, dass er vorne in dem Auto gesessen habe, aus dem die Schüsse auf 2Pac gefallen waren. Allerdings seien Letztere vom Rücksitz aus abgefeuert worden – dort hatte sich angeblich der Hauptverdächtige Orlando Anderson befunden. Als eindeutigen Täter hatte der mutmaßliche Zeuge seinen Neffen jedoch nicht benannt. In seinen 2019 erschienenen Memoiren "Compton Street Legend" behauptete der inzwischen 60-Jährige, er habe den Ermittlern schon zehn Jahre zuvor die Wahrheit gestanden – im Gegenzug ließen diese dafür andere Vorwürfe gegen ihn fallen.

mptvimages.com / MEGA Tupac Shakur, Musiker

Action Press / Peter Koberger 2Pac, Rapper

Action Press / REX FEATURES LTD. 2Pac, US-Rapper

