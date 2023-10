Julia Fox behauptet, dass sie und Kanye West nie Sex hatten!

Ob das wohl wahr ist? Nach der Trennung von Kim Kardashian (42) hatte Kanye West (46) sein Herz an Julia Fox (33) verschenkt. Anfang des Jahres 2022 machten der Rapper und das Model ihre Liebe offiziell. Doch nach kurzer Zeit beendeten die beiden ihre Romanze. Es hieß sogar, dass das Ex-Paar eine offene Beziehung geführt haben soll. Seitdem geraten immer mehr Spekulation an die Öffentlichkeit. Jetzt sorgt Julia selbst für Diskussionen: Sie behauptet, dass sie und Kanye nicht intim geworden sind!

In einem Interview mit New York Times sprach die 33-Jährige über ihre Memoiren, die bald erscheinen sollen. In Zuge dessen sprach Julia über ihre turbulente Zeit mit Ye und schilderte, dass sie und Kanye keinen Sex hatten. "Es ging nicht wirklich darum", erklärte die "Uncut Gems"-Darstellerin anschließend. Näheres wollte sie nicht verraten.

Ob das bei Kanye und seiner Freundin Bianca Censori ebenfalls der Fall ist? Der "I Wonder"-Interpret und die Designerin können sich kaum beherrschen und einfach nicht die Finger voneinander lassen: Auf einem Wassertaxi sind sich die beiden sehr nahegekommen. "Die Bilder zeigen das Paar eindeutig in einem Zustand der Intimität", versicherte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Julia Fox, Juni 2021

ActionPress Rapper Kanye West und Schauspielerin Julia Fox

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

