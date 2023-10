NFL-Quarterback Justin Herbert bricht sich den Mittelfinger

Was bedeutet das für die weitere Saison? Justin Herbert (25) spielt schon seit 2020 in der NFL als Quarterback Football. Für die Los Angeles Chargers steht er wöchentlich auf dem Feld – und zählt mittlerweile auch zu den bestbezahlten Spielern der Liga. Beim Sonntagsspiel gegen die Las Vegas Raiders gewann der US-Amerikaner zwar mit seinem Team, aber er trägt Blessuren davon: Justin hat sich den Mittelfinger gebrochen!

Das gaben die Los Angeles Chargers am Montag bekannt, wie unter anderem ESPN berichtet. Demnach habe sich Justin den Mittelfinger an seiner linken Hand gebrochen, als er seine Hand im Helm eines Gegenspielers verhakt hatte. Fans des Star-Quarterbacks können aber aufatmen: Da der 25-Jährige Rechtshänder ist, wird er in den kommenden Spielen höchstwahrscheinlich nicht ausfallen.

Im Jahr 2020 war Justin im NFL-Draft als sechster Pick von den Chargers ausgewählt worden. Seine erste Saison, die Rookie-Saison, war bereits ein voller Erfolg und nach nur wenigen Spielen wurde der Neuling als dauerhafter Quarterback des Teams bestimmt. An seinem 16. Spieltag brach Justin dann einen krassen Rekord, als er den 27. Touchdown als Rookie warf!

Getty Images Justin Herbert mit seiner Schiene am Finger+

Getty Images Justin Herbert, NFL-Star

Getty Images Justin Herbert im Januar 2023

