Dieser Quarterback ist jetzt bestbezahlter Spieler der NFL!

Joe Burrow (26) knackt einen Rekord! Der Footballspieler war im Jahr 2020 in die NFL aufgenommen worden: Beim Draft hatten ihn die Cincinnati Bengals als erstes ausgewählt – seitdem spielt der US-Amerikaner dort als Quarterback. Im Jahr 2022 brachte er sein Team bereits bis zum Super Bowl. Nun sichern sich die Bengals ihren Topspieler für weitere Saisons und zahlen dafür einiges: Joe hat eine Vertragsverlängerung bekommen und kassiert eine Rekordsumme!

Wie mehrere US-Medien, unter anderem ESPN berichten, hat sich Joe mit den Cincinnati Bengals auf eine Vertragsverlängerung geeinigt: In den nächsten fünf Jahren verdient er damit umgerechnet rund 256 Millionen Euro – was einem durchschnittlichen Jahresgehalt von etwa 51 Millionen Euro entspricht. Damit knackt der 26-Jährige den Rekord des bestbezahlten Profi-Spielers der NFL-Geschichte! Zuvor belegte der Quarterback Justin Herbert, der bei den Los Angeles Chargers spielt, den Platz mit 245 Millionen Dollar für fünf Jahre.

Bevor Joe zu den Cincinnati Bengals kam, waren sie das schlechteste Team in der NFL. Seitdem der Quarterback dabei ist, hat es sich aber zum Guten gewendet – den Super Bowl gewonnen haben sie bislang aber in der gesamten Vereinsgeschichte noch nicht. Das sei Joes großes Ziel, wie er einst in einer Pressekonferenz gesagt hatte.

Anzeige

Getty Images Joe Burrow, Quarterback der Cincinnati Bengals

Anzeige

Getty Images Joe Burrow im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Joe Burrow, Bengals-Quarterback

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de