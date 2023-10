Traumpaar? Janine Pink und Nico Schwanz balzen bei Ballnacht

Das war der Auftritt des Abends! Gestern fand zum 28. Mal der Leipziger Opernball mit zahlreichen Prominenten statt. Unter anderem Barbara Becker (56), Sharon Battiste (31), Natascha Ochsenknecht (59) oder Franziska Knuppe (48) schmissen sich in feine Roben und schwangen die ganze Nacht das Tanzbein. Zwei Besucher erregten aber ganz besonders Aufmerksamkeit: Janine Pink (36) und Nico Schwanz (45) kamen zusammen zum Ball – und konnten nicht aufhören zu flirten!

In einem üppig bestickten Kleid mit langer Schleppe und im schicken Frack mit weißer Fliege flanierten die Realitystars gemeinsam über den roten Teppich – innige Posen inklusive! Was geht denn da? "Also bitte, schaut euch diese super Kirsche doch mal an, gibt es da noch Fragen? Wir kommen zusammen, feiern zusammen und gehen zusammen. Mehr sage ich nicht", erklärte Nico Bild verheißungsvoll. Ob zwischen ihnen mehr als Freundschaft sei, werde der Abend zeigen. Doch bereits bei den Vorbereitungen kamen er und Janine sich nah: "Eine halbe Stunde habe ich gebraucht, bis sie in dem Kleid verpackt war."

Kennengelernt haben die beiden sich bei Dreharbeiten für ein neues Format vor wenigen Wochen. "Wir verstehen uns seitdem blendend", freute sich Janine. So blendend, dass Nico sogar bei ihr übernachtete! Nachts teilte die Promi Big Brother-Gewinnerin ein Bild, auf dem ihre Ballschuhe fein säuberlich neben denen ihres Tanzpartners in ihrer Wohnung stehen und am nächsten Morgen Nicos Frühstückswunsch.

Getty Images Nico Schwanz und Janine Pink, Oktober 2023

Getty Images Nico Schwanz und Janine Pink beim Leipziger Opernball 2023

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Influencerin

