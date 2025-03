"Geheilt von Männern": Janine Pink geht die Liebe langsam an

Um Janine Pink (37) ist es in den vergangenen Monaten recht ruhig geworden – und das auch im Liebesleben der Schauspielerin. Wie sie gegenüber Promiflash jetzt zugibt, hat das auch einen Grund. "Dating ist in unserer Branche relativ schwierig. Und ich muss mal so sagen, ich bin gerade geheilt von Männern", erklärt sie abwinkend und meint weiter, dass sie das Thema Liebe und Beziehung aktuell eher langsam angehen würde. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie sich aktuell nicht nach einem neuen Partner umschauen würde. "Ich habe jemanden in Aussicht, aber wir schauen mal. Ich mache mich da nicht verrückt, es kommt alles so, wie es kommen soll", fügt die Promi Big Brother-Gewinnerin hinzu.

Ihre vergangenen Beziehungen verliefen nicht immer ganz reibungslos. 2019 lernte sie durch ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" den Reality-TV-Star Tobias Wegener (31) kennen. Die beiden verliebten sich noch während der Dreharbeiten – fünf Wochen später war die ganze Geschichte jedoch schon wieder vorbei. Tobi servierte Janine ab und es folgte ein sehr öffentlicher Rosenkrieg zwischen ihnen. Danach flogen für die Köln 50667-Bekanntheit nur noch selten die Funken. Zuletzt bändelte sie 2022 mit Paco Steinbeck (49) an und flirtete 2023 ein bisschen mit Nico Schwanz (47). Doch eine feste Beziehung entwickelte sich mit keinem von beiden.

Bei der Kölner Daily zählte Janine zu den Favoriten. Ihr Charakter Yvonne Voss war sogar so beliebt, dass der Leipziger Ableger der Show "Leben.Lieben.Leipzig" um sie herum aufgebaut wurde. Doch das Format lief nicht besonders gut und wurde nach einer Staffel wieder abgesetzt. Trotzdem war sie danach noch in weiteren Shows zu Gast – darunter Promis unter Palmen, wo sie wieder auf ihren Ex Tobi traf. Ein besonderes Highlight ihrer Karriere war allerdings ihr Gig für Playboy. Janine durfte nämlich für das Cover des beliebten Männermagazins posieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nico Schwanz und Janine Pink

Anzeige Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Influencerin

Anzeige Anzeige