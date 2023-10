Fabio und Jona Steinig hatten einen Dreier im Swingerklub!

Jonathan Steinig (28) und Fabio De Pasquale waren offenbar mal zusammen intim! Die beiden Realitystars verbindet nicht nur das Fernsehen, sondern auch Mrs.Marlisa. Während Fabio einige Jahre mit der Influencerin in einer Beziehung war, ist Jona gut mit ihr befreundet. Aber die beiden Männer haben auch eine gemeinsame Vergangenheit: Jona und Fabio hatten mal einen Dreier mit einer anderen Frau!

In der dritten Folge von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben plaudern Marlisa und Jona miteinander – und sie konfrontiert das Model mit einem Gerücht, das sie gehört hat: Jona und Fabio hatten einen Dreier mit einer Frau in einem Swingerklub! "Wir hatten beide Sex mit einer Frau, ja. So erschließen sich auch Männerfreundschaften", gibt Jona daraufhin zu und macht Witze darüber. Dabei betont er, dass er keinen Sex mit dem Fitnessfreak hatte, sondern nur dabei war.

Als Marlisa davon hört, kann sie es erst nicht glauben. "Du verarschst mich", fragt sie schockiert im Einzelinterview. Gegenüber Jona drückt sie dann deutlich ihre Meinung aus: "Das ist furchtbar", betont die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

