Jona verspricht "peinliche Flirts" zwischen KDRS-Co-Stars

Die neue Staffel Kampf der Realitystars steht vor der Tür. Morgen Abend wird die erste Folge im linearen Fernsehen auf RTLZWEI ausgestrahlt – und wie Teilnehmer Jonathan Steinig (29) bei der Premiere der Reality-TV-Show in Köln im Interview mit Promiflash verrät, geht es in der sechsten Staffel ordentlich zur Sache. "Die 'Kampf der Realitystars'-Staffel wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Euch erwarten fremde, peinliche Flirts zwischen Leuten. Es erwartet euch viel FKK. Es erwartet euch Spaß", teasert der Germany Shore-Star an. Bei den vermeintlich unangenehmen Annäherungsversuchen innerhalb der Show geht es allerdings nicht um Jona: Mitstreiter Can Kaplan hatte wohl seinen Spaß! "Es erwarten euch peinliche Flirts zwischen Can und zwei anderen Mädels, die ich jetzt noch nicht erwähnen werde. Das werden sehr, sehr peinliche Flirts", gibt er preis und betont: "Ja, der Can war schon ein Frauenmagnet."

Cans Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" ist für einen Großteil der Zuschauer sowieso von besonderer Bedeutung: Immerhin ist es das erste Reality-TV-Format, an dem er nach dem Liebes-Aus mit Walentina Doronina (24) teilnimmt. Der Unternehmer und die einstige Beauty and the Nerd-Teilnehmerin trennten sich im Sommer 2024 nach rund zwei Jahren und einer Verlobung. Die Trennung soll er bei KDRS aber ganz gut verarbeitet haben. "Ich glaube, der Can hat in dem Format sehr, sehr gut abgeschlossen mit Walentina. Also, der hat auf jeden Fall sehr, sehr genossen", gibt Jona im Promiflash-Interview zu verstehen.

Noch müssen sich die Fans gedulden, bis sie herausfinden, mit wem Can bei den Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" seinen Spaß gehabt haben könnte. Aber das Angebot an Mitstreiterinnen, die Single sind, ist groß: In der Show trifft der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer unter anderem auf Tara Tabitha (32) – die zum Zeitpunkt des Drehs noch Single war –, Linda Nobat (30), Christin Okpara (29), Hati Suarez und Laura Maria Lettgen. Das OnlyFans-Model durfte jedoch Jona in der Vergangenheit schon besser kennenlernen. "Laura ist ja auch da drin. Mit der hatte ich ja auch mal eine Affäre", verrät er Promiflash. Auch hier können die Zuschauer gespannt bleiben, ob und wie es zwischen ihnen weitergeht, meint der Realitystar.

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Anzeige