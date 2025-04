Im Kloster? Jonathan Steinig möchte sich gerne reflektieren

Jonathan Steinig (29) hat in einer überraschenden Ankündigung seine Zukunftspläne offenbart. In einer aktuellen Instagram-Story erklärte er seinen Followern: "Ich werde demnächst für ein Jahr ins Kloster gehen." Das Model plane diesen radikalen Schritt, um die Erfahrungen aus seiner Zeit in verschiedenen Realityshows zu reflektieren. "Ich habe ein bisschen reflektiert, was in Shows an Beefs gelaufen ist, und deshalb denke ich, es tut mir mal wirklich gut, mal erst mal für ein halbes Jahr oder Jahr ins Kloster zu gehen und zu mir selber zu finden", so Jona. Wann genau er diesen Weg einschlagen wird, ist noch offen, doch laut eigenen Angaben sind "alle Schritte bereits aktiviert worden".

Der 29-Jährige scheint den Entschluss sehr ernst zu meinen und hat bereits verkündet, sich während seines Aufenthaltes von äußeren Ablenkungen fernzuhalten. Dazu zählt auch der Verzicht auf sein Smartphone und nahezu jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Seine Community will er dennoch auf dem Laufenden halten und betonte, dass er alle großen Entscheidungen durchdacht habe. Die außergewöhnliche Auszeit im Kloster könnte für Jona nicht nur eine Chance zur Selbstfindung sein, sondern auch dazu beitragen, der teils hitzigen Öffentlichkeit zu entkommen, die ihn als Reality-TV-Star begleitet. Unklar bleibt allerdings, ob er diesen Plan tatsächlich vollständig umsetzen wird.

Jona ist durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten wie Die Bachelorette, Germany Shore und Forsthaus Rampensau bekannt geworden. Er nutzt seine Plattform aktiv, um einen Blick hinter die Kulissen des TV-Lebens zu bieten. Zuletzt war er in der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel zu sehen – allerdings wurde er bereits in der zweiten Runde von Chefjurorin Heidi Klum (51) nach Hause geschickt. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber es hat mir jetzt nicht den Boden unter den Füßen weggerissen", erklärte er im exklusiven Interview mit Promiflash nach seinem Exit.

Getty Images Jonathan Steinig, Influencer

ProSieben / Nadine Rupp Jonathan Steinig mit anderen Kandidaten bei "Germany's Next Topmodel"

