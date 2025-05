Noëlla und Jona haben "Forsthaus Rampensau"-Zoff beigelegt

Zwischen Model Noëlla Mbomba und Reality-TV-Star Jonathan Steinig (29) gab es nach ihrem Aufeinandertreffen bei der Show Forsthaus Rampensau im vergangenen Jahr ordentlich Zoff – doch nun wurde offenbar die Friedenspfeife ausgegraben: Die beiden veröffentlichten auf Instagram ein gemeinsames Video, das sie beim ausgelassenen Tanzen zu dem Song "Fairy" von Myaap zeigt. "Wir haben 'Forsthaus Rampensau' aus unserem Gedächtnis gelöscht", schrieben sie zu dem Clip und setzen damit ein klares Zeichen der Versöhnung. Die Hüften schwingend strahlen beide in die Kamera – ganz so, als wäre nie etwas gewesen.

In dem Format war es zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden gekommen, das insbesondere Noëlla verletzt zurückgelassen hatte. Jona hatte direkt bei der ersten Nominierung das Team seiner Freundin gewählt, was sie als heftigen Verrat empfand. Sein Versuch, sich zu erklären, scheiterte damals. "Die Aktion mit Jona war total asozial. Es geht darum, dass er mich angelogen hat", klagte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin in der Show. Doch nun scheinen die beiden Realitystars die Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben und senden eine klare Botschaft: Sie blicken ohne Groll nach vorne. Der Clip zeigt die beiden lachend, tanzend und ausgelassen – so, wie viele ihrer Fans sie in Erinnerung haben.

Noëlla und Jona galten einst als absolutes Reality-Dreamteam – bis im Forsthaus die Fetzen flogen. Besonders für Noëlla war der Bruch bitter, hätte sie doch nach eigener Aussage "die Hand für ihn ins Feuer gelegt". Dicke Luft kann aber auch vorüberziehen: Die einstigen Streithähne haben einen Haken unter die Sache gemacht – und die Geste kommt offenbar gut an. Unter dem Video häufen sich Kommentare von Fans, die den Schulterschluss feiern. Ob der 29-Jährige aus seinem damaligen Verhalten gelernt hat und sich bei künftigen Nominierungsrunden und anderen Herausforderungen im Reality-TV empathischer zeigen wird, bleibt spannend.

©Joyn Béla Klentze, Noëlla Mbomba, Melody Haase und Luisa Krappmann bei "Forsthaus Rampensau", 2024

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba im Mai 2024

