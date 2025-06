Wohnungssuche wegen Kim: Jona Steinig bietet Nikola Obhut an

Nikola Glumac (29) steht nach dem Ende seiner Beziehung zu Kim Virginia Hartung (30) vor einer großen Herausforderung: Er muss eine neue Wohnung finden. Das Reality-TV-Pärchen hatte sich gemeinsam in Dubai niedergelassen, doch die Trennung hat den Influencer dazu gezwungen, das gemeinsame Zuhause zu verlassen. In dieser schwierigen Phase hat sich jetzt ein Bekannter von Nikola zu Wort gemeldet. Jonathan Steinig (29), ebenfalls Realitystar, bot Nikola über Instagram seine Unterstützung an: "Nikola, ich nehme dich gerne bei mir zu Hause auf. Ich habe 100 Quadratmeter, gar kein Problem."

Die Offerte von Jona, wie er sich auch nennt, kam in Form einer Instagram-Story, in der er sich direkt an Nikola wandte. Seine Worte klangen zwar hilfsbereit, ließen gleichzeitig jedoch Zweifel an der Ernsthaftigkeit aufkommen. Jona fügte nämlich hinzu: "Nur das Ding ist, Kim weiß ja schon, wo ich wohne – wenn es dir egal ist, komm zurück nach Deutschland." Ob das Angebot tatsächlich ernst gemeint war oder eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, bleibt weiterhin unklar. Nikola selbst hat darauf bisher nicht öffentlich reagiert.

Die inzwischen getrennten Ex-Partner hatten in der Vergangenheit ein Leben miteinander aufgebaut, das nach außen hin perfekt wirkte. Doch hinter den Kulissen lief es offenbar alles andere als harmonisch. Nach einer turbulenten Phase und einigen unschönen Vorwürfen zog Kim die Notbremse. Für Nikola markiert die aktuelle Situation einen Neubeginn, der nicht leichtfällt. Nach eigenen Angaben hatte er nie damit gerechnet, in eine solche Lage zu geraten. Nun sucht der ehemalige Partner von Kim einen Ort, an dem er sein Leben wieder stabilisieren kann – privat wie auch vielleicht beruflich. Ob er dabei auf die Unterstützung von Jona setzt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Juni 2025

Anzeige Anzeige