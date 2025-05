Realitystar Jonathan Steinig schließt KDRS-Flirts nicht aus

Jonathan Steinig (29) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Der bekannte Reality-TV-Star äußerte sich jetzt zu möglichen Flirts bei der neuen Staffel von Kampf der Realitystars, die demnächst auf RTLZWEI ausgestrahlt wird. Im Rahmen einer Pressemitteilung des Senders erklärte Jona, dass er grundsätzlich nicht ausschließe, sich vor laufenden Kameras auf neue Bekanntschaften einzulassen. "Ich habe tatsächlich keinen großen Plan, wie ich mir Sendezeit verschaffen könnte. Ich weiß aber, dass es sein kann, dass da ein paar Ladys sind, die mich vielleicht hot finden und dann könnte man ja was starten. Sendezeit kommt meist automatisch", wird er von RTLZWEI zitiert.

Der Social-Media-Star ist für seine spontane und lockere Art bekannt und machte schon in anderen TV-Formaten kein Geheimnis daraus, dass er Flirts durchaus genießt. Seine Aussagen lassen darauf schließen, dass er bei "Kampf der Realitystars" ganz nach Gefühl handeln und sich nicht im Vorfeld festlegen möchte, wie er sich präsentiert. Bei Fans sorgt er gerade mit dieser ehrlichen und unverblümten Art immer wieder für Diskussionen und hitzige Debatten. Sein Auftreten in der Show könnte also durchaus für Spannung sorgen – vor allem dann, wenn es tatsächlich zu Flirts unter den Kandidaten kommen sollte.

Privat ist Jona immer wieder für Überraschungen gut. Auf Social Media teilt er häufig persönliche Einblicke und pflegt engen Kontakt zu seiner Community. Auch abseits der Fernsehkameras zeigt er sich gerne in Gesellschaft, liebt gemeinsame Abende mit Freunden und gibt offen zu, das Leben mit all seinen Facetten zu genießen.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig im November 2024

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Februar 2025

