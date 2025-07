Frauen-EM würdigt verstorbenen Diogo Jota mit Schweigeminute

Die Fußballwelt ist tief erschüttert: Liverpool-Star Diogo Jota ist im Alter von nur 28 Jahren am heutigen Donnerstag tödlich verunglückt – bei dem Autounfall in Spanien war auch sein Bruder André dabei, der ebenfalls ums Leben kam. Die UEFA möchte den beiden Männern bei der gerade stattfindenden Frauen-Europameisterschaft nun besonders Tribut zollen. "Bei allen Spielen der Frauen-EM heute und morgen wird eine Schweigeminute zum Gedenken an den portugiesischen Nationalspieler und Stürmer des FC Liverpool, Diogo Jota, und seinen Bruder André Silva eingelegt", gab der Verband auf X bekannt.

Diogo und André, ebenfalls Profi-Fußballspieler, waren am Donnerstagmorgen auf der A52 nahe der Gemeinde Cernadilla in Spanien unterwegs, als sich der schreckliche Unfall ereignete. Ihr Fahrzeug soll aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen sein und habe anschließend Feuer gefangen – beide kamen dabei ums Leben. Ein furchtbarer Verlust für Familie, Freunde und Fußballfans, die ihre Trauer im Netz deutlich machen. So schrieb unter anderem Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in einem Tribut auf Instagram: "Diogo war nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern auch ein großartiger Freund, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater. Wir werden dich so sehr vermissen."

Schon zu Lebzeiten wurde Diogo für seinen Einsatz und seinen Teamgeist auf und neben dem Spielfeld bewundert. Der gebürtige Portugiese war Teil der Nationalmannschaft und stand seit 2020 für Liverpool auf dem Feld. Privat genoss er sein Leben mit seiner Liebsten Rute Cardoso, mit der er drei Kinder hat. Besonders tragisch: Nur zehn Tage vor seinem tödlichen Autounfall gab er seiner großen Liebe im Rahmen einer romantischen Hochzeit das Jawort. Von ihrer Trauung teilte der Kicker erst kürzlich ein paar Fotos, auf denen er mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Kids in die Kamera strahlt.

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

Getty Images Jürgen Klopp und Diogo Jota im Januar 2024

Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota mit seiner Frau Rute und seinen drei Kindern im Mai 2025