Lara Mandoki verlässt "Erzgebirgskrimi" für neue Projekte

Lara Mandoki (35) hat sich entschieden, ihren Platz in der beliebten ZDF-Reihe "Der Erzgebirgskrimi" aufzugeben. Seit 2019 spielte die Schauspielerin die deutsch-ungarische Ermittlerin Karina Szabo und wurde mit ihrer Rolle schnell zum Publikumsliebling. Gemeinsam mit ihren Kollegen Kai Scheve und Teresa Weißbach (44) begeisterte sie regelmäßig über sechs Millionen Zuschauer. Doch nach sieben erfolgreichen Jahren und 15 gedrehten Filmen ist Schluss. Lara äußerte gegenüber Bild, dass der zuletzt abgedrehte Fall ihr letzter war und sie sich künftig auf andere Projekte konzentrieren möchte.

Die Schauspielerin erklärte, dass die Arbeit an der Serie enorm zeitintensiv sei. Die Dreharbeiten für die in verschiedenen Orten der Region angesiedelten Fälle blockieren mehrere Wochen am Stück, was ihr wenig Spielraum für andere Filmprojekte lässt. Dennoch sei sie sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Team und dem Sender und wünsche der Reihe weiterhin viel Erfolg. Auch das ZDF bestätigte: "Lara Mandoki verlässt auf eigenen Wunsch das Team des ,Erzgebirgskrimis‘, um sich neuen Projekten zuzuwenden." Bis zu ihrem endgültigen Abschied haben die Fans jedoch noch ein wenig Zeit, denn Lara wird bis 2026 in drei weiteren Folgen zu sehen sein.

Lara, Tochter des bekannten Musikers Leslie Mandoki (72), möchte sich nun neuen Herausforderungen in ihrer Karriere widmen. Ganz wird sie dem ZDF jedoch nicht den Rücken kehren, wie sie betont. Im Rampenlicht steht die Schauspielerin schon seit ihrer Jugend, aber sie hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In Interviews ließ sie jedoch durchblicken, dass ihr die Verbindung zu ihrer deutsch-ungarischen Herkunft und zu ihrer Familie besonders wichtig ist. Mit ihrem Abschied aus der Krimireihe eröffnet sich Lara Mandoki die Möglichkeit, weitere Facetten ihres Könnens zu zeigen und sich neuen Geschichten zu widmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lara Mandoki, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lara Mandoki, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lara Mandoki, Schauspielerin

Anzeige