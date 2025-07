Emotionaler Rückblick: Ashley Tisdale feiert 40. Geburtstag

Ashley Tisdale hat am Mittwoch, dem 2. Juli, ihren 40. Geburtstag gefeiert und diesen besonderen Tag mit einem emotionalen Instagram-Post gewürdigt. Die "High School Musical"-Darstellerin teilte ihre Gedanken zu diesem wichtigen Meilenstein in ihrem Leben und offenbarte, wie surreal es sich für sie anfühlt, dieses Alter zu erreichen. "40. Es fühlt sich immer noch surreal an, das laut zu sagen", schrieb Ashley (40) und reflektierte dabei über die Höhepunkte ihres Lebens – von großen Erfolgen bis hin zu kleinen Momenten, die sie prägten. Sie erklärte, wie sie gelernt hat, auf ihre Instinkte zu vertrauen, ihr inneres Gleichgewicht zu schützen und nach den wirklich wichtigen Dingen zu streben. Begleitet wurden ihre Worte von Bildern, die unter anderem ihren Mann Christopher French (43) sowie ihre beiden Töchter Emerson Clover und Jupiter Iris zeigen.

Die Schauspielerin, die auch als Produzentin und Unternehmerin tätig ist, sprach ehrlich über die Höhen und Tiefen ihres Lebens. So erinnerte sie sich an schwierige Phasen, in denen es ihr mental nicht gut ging und sie sich selbst kaum wiedererkannte. "Aber ich habe weitergemacht. Ich habe an mir gearbeitet. Und jetzt bin ich stolz darauf, wer ich werde", stellte sie voller Entschlossenheit klar. Ashley zeigte sich dankbar für die Familie, die sie an ihrer Seite hat, und nannte sie "ihren größten Stolz und ihre wahre Freude". Neben Einblicken in ihr aktuelles Leben teilte sie auch Erinnerungen an ihre Hochzeit im Jahr 2014 und Fotos aus ihrer Kindheit und Jugend, darunter ein Jahrbuchfoto.

Christopher, der Ashley seit fast 11 Jahren unterstützt und an ihrer Seite steht, widmete seiner Frau in einem separaten Post eine rührende Geburtstagsbotschaft. "Happy Birthday an die erstaunlichste, schönste, klügste und talentierteste Frau der Welt", schwärmte der Musiker. Mit bewundernden Worten betonte er, wie stolz er auf ihre Entwicklung sei, insbesondere auf ihre Rolle als Mutter. "Es ist eine Ehre, an deiner Seite zu gehen und diese Reise mit dir zu machen", fügte er hinzu. In der Vergangenheit hatte sich Ashley immer als Familienmensch gezeigt, und trotz ihrer Erfolge in der Unterhaltungsbranche ist es dieser Zusammenhalt, der sie am meisten erfüllt.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Sängerin, und ihre Tochter

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale mit ihren Kindern