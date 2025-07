Königlich: Jeff Bezos' Hochzeit war inspiriert von Royals

Es war die Hochzeit des Jahres: Jeff Bezos (61), der Gründer von Amazon, und die Moderatorin Lauren Sánchez (55) haben am 27. Juni auf der idyllischen Insel San Giorgio Maggiore in Venedig geheiratet. Während Lauren in einem atemberaubenden Kleid von Dolce & Gabbana den Gang zum Altar entlangschritt, wurden die Gäste Zeugen einer Zeremonie voller Glamour und großer Emotionen. Wie unter anderem People berichtet, sorgte Sänger Matteo Bocelli, Sohn des weltberühmten Andrea Bocelli (66), mit seiner Version von "Can’t Help Falling in Love" für Gänsehaut. Auch Ellie Goulding (38) soll bei der Feier aufgetreten sein – sie spielte bereits bei der Hochzeit von Prinz William (43) und Kate Middleton (43) im Jahr 2011.

Die Parallelen zwischen den beiden Hochzeiten bleiben nicht unbemerkt: Nicht nur der Auftritt von Ellie Goulding, die damals wie heute ihren Hit "Your Song" performte, sondern auch der prächtige Stil der Feierlichkeiten erinnert stark an royale Dimensionen. Laurens älterer Bruder verglich die Veranstaltung im Vorfeld sogar mit der Hochzeit von Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles (76), welche als "Hochzeit des Jahrhunderts" in die Geschichte einging. Neben den musikalischen Darbietungen beeindruckte die Veranstaltung durch ihr Essen, zubereitet von Michelin-Sterneköchen, sowie durch eine Vielzahl von Stargästen, darunter Leonardo DiCaprio (50), Oprah Winfrey (71), Kim Kardashian (44) und Tom Brady (47).

Jeff und Lauren feierten ihre Liebe drei Tage lang mit viel Prunk und prominenten Wegbegleitern. Während die Zeremonie selbst auf San Giorgio Maggiore stattfand, wurden die Festlichkeiten bereits mit einer glamourösen Willkommensparty eingeläutet, bei der die Gäste typisch italienische Delikatessen und die malerische Kulisse Venedigs genossen. Bei den berühmten Gästen kam die Feier wohl sehr gut an. "Wir haben alle geweint, als wir gesehen haben, wie du vor den Traualtar getreten bist, in purer Glückseligkeit", schwärmte beispielsweise Kim Kardashian nach der Hochzeit auf Instagram.

Teyssot,Pierre Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig im Juni 2025

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, Venedig 2025

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022