Fußballstar Diogo Jota (28) verstirbt bei einem Autounfall

Der portugiesische Fußballspieler Diogo Jota ist mit nur 28 Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Berichten der spanischen Nachrichtenagentur EFE zufolge ereignete sich das Unglück am Donnerstagmorgen auf der A52 in der spanischen Provinz Zamora. Jota war nicht allein im Fahrzeug unterwegs – auch sein 26-jähriger Bruder befand sich an Bord und soll ebenfalls ums Leben gekommen sein. Das Fahrzeug ist mutmaßlich von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen. Der Premier-League-Klub FC Liverpool, für den der Stürmer seit 2020 gespielt hatte, hat den Tod seines Leistungsträgers bisher noch nicht offiziell bestätigt.

Erst vor wenigen Tagen schien Diogo Jota auf dem Höhepunkt seines persönlichen Glücks. Am 22. Juni heiratete er seine langjährige Partnerin, wie auf seinem Instagram-Profil zu sehen ist. Die beiden teilten den besonderen Moment mit ihren drei Kindern, die glücklich mit dem Brautpaar auf den veröffentlichten Fotos posieren. Doch dieses Familienglück wurde nun durch einen schweren Schicksalsschlag überschattet. Neben seiner Familie trauert auch die Fußballwelt um den erfolgreichen Spieler, der für den FC Liverpool 182 Spiele bestritt und dabei 65 Tore erzielte. Mit den "Reds" gewann er mehrere Titel, darunter den englischen Pokal und zwei Ligapokalsiege.

Diogo Jota begann seine Karriere beim FC Porto, bevor er über Stationen bei Atlético Madrid und Wolverhampton schließlich in Liverpool landete. Unter anderem stand er in seiner Zeit in Liverpool unter Jürgen Klopp (58) auf dem Platz, ehe Arne Slot das Traineramt übernahm. Jota war bekannt für seinen Kampfgeist, seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, im entscheidenden Moment das Tor zu treffen. Für seine Mitspieler und Fans war er nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch ein geschätzter Mensch. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke in der Premier League und in den Herzen seiner Familie, Freunde und Fans.

Getty Images Diogo Jota, März 2025

Getty Images Diogo Jota, 2025

Getty Images Diogo Jota, April 2025