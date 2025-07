Riccardo Simonetti ist erster Gast bei "Hot Ones Germany"

Seit einigen Jahren ist "Hot Ones" ein beliebter Stopp auf Pressetouren großer Hollywoodstars wie Scarlett Johansson (40), Tom Holland (29) oder Billie Eilish (23). Nun kommt das Format nach Deutschland. Den Job des Hosts erledigt hierzulande nicht Sean Evans, sondern der Komiker EmmVee. Der erste Promi, der sich den scharfen Chicken Wings stellt, ist Riccardo Simonetti (32). In der Folge, die am Donnerstagabend veröffentlicht wird, muss der Influencer ganz schön leiden. Ein Trailer zur Episode auf Instagram zeigt, wie der TV-Star anmerkt: "Ich werde heute nicht mehr vom Klo kommen, das sage ich dir jetzt schon."

"Hot Ones" hat sich durch das originelle Konzept, prominente Gäste mit scharfem Essen und ehrlichen Antworten an ihre Grenzen zu bringen, als virale Sensation etabliert. Die deutsche Version wird nun in Zusammenarbeit mit Uber Eats produziert. Nach der ersten Ankündigung des Projekts waren viele Fans begeistert. "Oh mein Gott, das ist mein Traum", kommentierte eine Userin einen Netz-Beitrag des Formats. Ein anderer Nutzer schrieb: "So geil, dass das endlich in Deutschland ist!"

Für Riccardo ist "Hot Ones Germany" eines von vielen Projekten, an denen er in diesem Jahr beteiligt sein durfte. Neben LOL: Last One Laughing war er auch in einer Folge der "Sesamstraße" zu sehen. Die Ankündigung dieses Auftritts brachte dem Moderator allerdings eine Welle an Hassnachrichten und homophoben Beleidigungen ein. Der Bestsellerautor meldete sich daraufhin auf Social Media und schrieb: "Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man in Deutschland erst mal abwartet, bis die Folge erscheint, bevor man einen Skandal draus macht."

