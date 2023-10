David Beckham machte sich große Sorgen um seine Kinder!

Ihn plagten viele Gedanken! David Beckham (48) gilt als einer der größten Fußballer der letzten Jahre. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Victoria Beckham (49), früher Mitglied der Band Spice Girls und inzwischen gefragte Modedesignerin, bildet er eins der Glamour-Pärchen der Promiwelt. Die vier gemeinsamen Kinder Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) und Harper Seven (12) wuchsen wohlbehütet inmitten von Ruhm und Reichtum heran. Das machte dem ehemaligen Paris Saint-Germain-Spieler aber auch große Angst. David befürchtete, dass seine Kinder "kleine Scheißer" werden würden.

Dies gestand der 48-Jährige in seiner vierteiligen Netflix-Doku "Beckham". "Wir haben versucht, unsere Kinder so normal wie möglich zu erziehen, aber man hat nun mal einen Vater, der Kapitän von England war, und eine Mutter, die Posh Spice war", erklärte er seine Bedenken. "Sie könnten kleine Scheißer sein, sind es aber nicht. Deshalb bin ich so stolz auf meine Kinder, und ich bewundere sie so sehr, wie sie sich entwickelt haben", lobte David seine Sprösslinge.

Wie stolz David auf seine Kinder ist, zeigte er auch am Dienstagabend bei der Premiere seiner Doku-Serie. Gemeinsam mit ihnen und Victoria posierte der Fußballer strahlend auf dem blauen Teppich für die Kameras.

