Die Beckhams strahlen bei der Premiere ihrer Netflix-Doku

Sie sind sichtlich stolz! Victoria (49) und David Beckham (48) gehen schon einige Zeit gemeinsam durchs Leben. Das Paar führt eine Ehe aus dem Bilderbuch – Skandale gibt es kaum. Ihre vier gemeinsamen Kinder haben mittlerweile auch schon ihren eigenen Weg eingeschlagen. Die Streaming-Plattform Netflix hatte großes Interesse, das Familienleben der Beckhams in einer Dokumentation aufzubereiten. Bei der Premiere glänzen David und Co. regelrecht auf dem roten Teppich.

Am Dienstag war es endlich so weit: Familie Beckham besuchte die Premiere der eigenen Netflix-Doku. Auf dem roten Teppich strahlte David in einem dunkelblauen Anzug und Krawatte. Seine Frau trug einen weißen Hosenanzug. Auch Brooklyn (24), Romeo (21) und Cruz (18) unterstützten ihre Eltern. Töchterchen Harper (12) Seven bezauberte in einem langen rosafarbenen Kleid.

Die Doku, die ab Mittwoch auf der Streaming-Plattform zu sehen sein wird, handelt von Davids Aufstieg von seinen bescheidenen Anfängen bis hin zur großen Karriere als Fußballstar. Auch der Beginn der Romanze mit Victoria wird thematisiert. Die Beckhams werden in der vierteiligen Serie aber auch ernste Themen besprechen.

Getty Images David Beckham im Oktober 2023

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Getty Images David Beckham, früherer Fußballprofi

