HealthyMandy und FitnessOskar feiern dritten Hochzeitstag

HealthyMandy und FitnessOskars Sohn Rio war im vergangenen Jahr kurz nach seiner Geburt verstorben. Auch wenn der Schmerz bis heute noch tief sitzt, versuchten die YouTuber erneut Eltern zu werden. Ende September gaben die beiden dann bekannt: Nach der Fehlgeburt im April ist ihnen nun der Embryotransfer geglückt! Neben dieser Neuigkeit haben sie noch einen Grund zur Freude: Mandy und Oskar feiern ihren dritten Hochzeitstag!

Die Beauty teilt eine Reihe von Pärchenbildern auf Instagram: Darunter befinden sich Aufnahmen von ihrer Hochzeit, niedliche Urlaubsschnappschüsse und sogar ein Kuschelfoto mit ihrem verstorbenen Sohn Rio. "Heute vor drei Jahren haben wir uns das Jawort gegeben und ich würde es wieder tun", schreibt die Blondine zu dem Beitrag und schwärmt: "Dieses Gefühl angekommen zu sein ist einfach unbeschreiblich. […] Wir haben schon so viel durchgemacht und doch haben wir uns niemals verloren – unser Zusammenhalt lässt uns noch weiter wachsen." Aus diesem Grund liebe sie ihn noch genau so sehr, wie an ihrem ersten Tag.

Dass Mandy wieder schwanger ist, konnte sie erst selbst kaum fassen. "Ich bin supererleichtert, ich freue mich und ich kanns irgendwie noch gar nicht glauben und realisieren, dass es einfach geklappt hat", gab die Influencerin ehrlich in ihrer Story zu.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy an ihrer Hochzeit

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy

