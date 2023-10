Mit Feuerwerk: Caren Miosga bei Tagesthemen verabschiedet

Caren Miosga (54) bekommt einen würdigen Abschied. 16 Jahre lang hatte sie die "Tagesthemen" im Ersten moderiert – länger als jeder andere Kollege vor ihr. Doch nach so langer Zeit ist die Journalistin bereit für neue Herausforderungen und wird ab dem kommenden Jahr Anne Will (57) beim politischen Talk am Sonntagabend ersetzen. Nun absolvierte Caren ihre letzte "Tagesthemen"-Sendung – und wurde von ihren Kollegen gebührend verabschiedet.

Nach dem Ende der Sendung stürmte zunächst Ingo Zamperoni (49) mit Blumen ins Studio, gefolgt von rund 20 weiteren applaudierende Kollegen. "Du glaubst doch nicht, dass wir dich einfach so vom Hof reiten lassen", stellte der Moderator klar – und es folgte ein Feuerwerk auf dem riesigen Studiobildschirm. Caren war sichtlich gerührt davon, verbeugte sich und bedankte sich mehrfach. Sie fühle sich aufgrund ihres Abschieds "schwer und wehmütig."

Ersetzt wird Caren bei den "Tagesthemen" durch die ehemalige "Sportschau"-Moderatorin Jessy Wellmer. Mit dieser Ablöse scheint sie sehr zufrieden zu sein. "Seien sie nett zu Jessy Wellmer, sie ist es auch", richtete die 54-Jährige sich zum Abschied noch mal an die Zuschauer.

NDR / Hendrik Lüders Caren Miosga bei den "Tagesthemen"

NDR/Thomas Pritschet Ingo Zamperoni und Caren Miosga, ARD-Moderatoren

Getty Images Caren Miosga, Moderatorin

