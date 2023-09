Caren Miosga verlässt die "Tagesthemen" schon im Oktober!

Caren Miosga (54) macht Schluss! Seit 2007 steht die Moderatorin für die "Tagesthemen" vor der Kamera – und damit länger als alle anderen Moderatoren und Moderatorinnen vor ihr. Für ihre Beharrlichkeit in Interviews wurde sie 2017 sogar mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Doch nun möchte sich Caren anderen beruflichen Aufgaben widmen: Sie wird die "Tagesthemen" bereits in einer Woche verlassen!

Wie der Norddeutsche Rundfunk in einer Pressemitteilung bekannt gibt, soll Carens die Sendung bereits am 5. Oktober zum letzten Mal moderieren. Sie betont: "So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen – dafür bin ich unendlich dankbar." Der NDR-Intendant Joachim Knuth findet zudem: "Caren Miosga hat bei den Tagesthemen immer wieder beeindruckt durch ihre präzisen Einordnungen und ihre ebenso hartnäckigen wie zugewandten Interviews."

Ab 2024 werde Caren den politischen Talk am Sonntagabend im Ersten leiten. Wie der Sender bereits im Juni bekannt gegeben hatte, soll die Journalistin Anne Will (57) ablösen. Ihre Nachfolge bei den "Tagesthemen" tritt Jessy Wellmer an. Sie war bisher in Formaten wie der "Sportschau" oder dem "Mittagsmagazin" zu sehen.

NDR/Thorsten Jander Caren Miosga, "Tagesthemen"-Moderatorin

NDR/Thorsten Jander Caren Miosga, Moderatorin

NDR/Thomas Pritschet Ingo Zamperoni und Caren Miosga, ARD-Moderatoren

